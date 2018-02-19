شالك يهدأ الأمور مع بن طالب وينتظر ردة فعله

بن طالب في تدريبات نادي شالك الألماني

أكد مدرب شالك الألماني، دومينيكو تيديسكو، أنّ فريقه لازال بحاجة لخدمات نبيل بن طالب، رافضا الحديث عن مغادرته النادي حاليا.

وصرح دومينيكو تيديسكو، للصحافة الألمانية: “بن طالب لاعب ممتاز، ولديه طموح، لكن عليه التحلي بالإنضباك أكثر مع النادي”.

وبخصوص مغادرته الفريق الصيف المقبل، صرح تيديسكو: “نحن بحاجة لخدماته بالنظر لإمكانياته، والميركاتو الصيفي لازال بعيدا جدا”.

من جهة أخرى صرح المدير الرياضي لشالك كريستيان هايدل: “نبيل ليس رجلا سيئا، إنه شخص جيد، عليه فقط إظهار طموح أكبر”.

واستحسن مسؤولو شالك، ردة فعل بن طالب، بعد فوزهم على هوفنهايم، رغم استبعاده من هذه المباراة، أين احتفل مع زملائه وهنأهم بالفوز.