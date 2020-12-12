شالك 04 مُتخوف من ردة فعل بن طالب

لا يزال الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، يصنع الحدث داخل ناديه شالك 04، وهو الممنوع من التدرب مع الفريق الأول منذ أسبوعين.

وكشفت صحيفة “بيلد”، بأن إدارة الأزرق الملكي مُتخوفة من قيام متوسط الميدان بهجمة مُعاكسة ضدها، مُستعملا محكمة العمل.

وأوضح ذات المصدر، عن وجود نية لدى مُسيري الفريق في فسخ عقد اليساري، بالتراضي مع هذا الأخير في الفترة القادمة.

ويبقى خريج مدرسة توتنهام، مُرتبطا مع ممثل مدينة غيلزنكيرشن، الى غاية شهر جوان من العام القادم 2021.

واستبعد صاحب الـ26 عاما، عن التشكيلة المُحترفة لشالك، بسبب تدهور العلاقة بينه وبين مدربه مانويل بوم.

ويعيش محارب الصحراء، أوقاتا عصيبة مؤخرا، مما يجعله عازما على تغيير الأجواء في أقرب الآجال الممكنة.