“شالك 04” يحتفظ ببن طالب بشرط !!

يتجه النجم الدولي الجزائري نبيل بن طالب للبقاء في الدوري الألماني مع فريقه “شالك 04” وعدم المُغادرة صوب أولمبيك مارسيليا الفرنسي المُهتم بضمه.

وكشفت الصحيفة الألمانية “كيكر” اليوم الإثنين أن إدارة الفريق الأزرق تُريد الإحتفاظ بنجم الخضر لموسم إضافي لكن بشرط الرفع من مستواه.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي “شالك 04” سيُطالبون من الوسط الميدان الدفاعي العمل بجد في التدريبات وتقديم كل ما لديه فوق المُستطيل الأخضر.

وختم المصدر أن لاعب توتنهام السابق سيجد نفسه أمام الأمر الواقع وسيكون مُجبرا على تقديم كل مالديه لخطف مكانة أساسية في تشكيلة “تيديسكو”.