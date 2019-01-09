“شالك 04″ يرفض المُخاطرة بـ”بن طالب”

أعلن “شالك 04 ” بأن قراره بإعادة الدولي الجزائري، نبيل بن طالب لألمانيا، كان الغرض منه مُساعدته لإسترجاعه لياقته سريعا.

وأوضح بيان “الأزرق الملكي”، بأن متوسط الميدان، سيكون على موعد مع الخضوع لكشوفات مع أطباء ألمان أحرار، للتخلص من الإصابة.

ويأتي موقف فريق مدينة “غيلزنكيرشن”، لتخوفه من الحالة الصحية لمتوسط ميدانه، والذي تعددت إصاباته على مُستوى الرُكبة، في الأسابيع الأخيرة.

يُشار بأن خريج مدرسة “توتنهام”، وُضع على رأس العناصر المعروضين للبيع، من طرف مُدربه “دومينيكو تيديسكو” بسبب عدم إنتظام مُستواه.

ويأتي الإهتمام الكبير بوضعية صاحب الـ24 عاما للتأكد من سلامته وتفادي إنهيار قيمته في سوق التحويلات.