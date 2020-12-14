شالك 04 يُعيد فتح أبوابه أمام بن طالب

فاجأ، جوشن شنايدر، المدير الرياضي لنادي شالك 04 الجميع، عندما أكد بأن أبواب العودة للتشكيلة المحترفة تبقى مفتوحة أمام نبيل بن طالب، في الفترة القادمة.

وصرّح شنايدر، قائلا لجريدة “بيلد” :”بطبيعة الحال، هنالك إمكانية لعودة نبيل بن طالب للتواجد مع الفريق، في المُنافسة الرسمية”.

ورفض بعدها منح تفاصيل أكثر بخصوص وضعية الدولي الجزائري :”عندما تكون هناك معلومات جديدة، سنعلم بها الجميع”.

ويبقى مُحارب الصحراء، خارج الخدمة مع الأزرق الملكي في الفترة الماضي، بعدما قرر مُدربه مانويل بوم، إستبعاده دون سابق إنذار.

وتُشير كل المعطيات، بأن صاحب القدم اليُسرى سيُغير الأجواء لا محالة خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، عروضين مهمين من إنجلترا، أولهما من فريقه السابق نيوكاسل والثاني من فولهام.