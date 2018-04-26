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“شالك 04” يُغلق الأبواب على بن طالب

الرياضة
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“شالك 04” يُغلق الأبواب على بن طالب
بقلم إسماعيل عشاش

يتجه الدولي الجزائري، نبيل بن طالب للإستمرار مع ناديه “شالك04” لموسم جديد، بعد عودته القوية للتشكيلة الأساسية، في الأسابيع الماضية.

وأكد، “كريستيان هايدل”، المُدير الرياضي لـ”الأزرق الملكي”، بأن الجميع راض عن مُستويات متوسط الميدان الصاعد، وفي مُقدمتهم المدرب “دومينيكو تيديسكو”.

وصرح :”نبيل يُظهر بأنه عنصر مميز في مهمة إسترجاع الكُرات، ونحن مُقتنعون بأنه سيكون بنفس المُستوى أو أفضل الموسم القادم”.

يُشار بأن بن طالب كان مُرشحا للرحيل عن “شالك04” بسبب مشاكل سابقة مع الطاقم الفني، قبل عودة الأمور لمجراها الطبيعي.

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