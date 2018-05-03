“شالك04” يصدم بن طالب!!

كشف نادي “شالك04” بأنه لن يقوم بالطعن في العقوبة التي تعرض لها الدولي الجزائري، نبيل بن طالب بالإيقاف لمُباراتين كاملتين.

وأشارت تقارير ألمانية بأن “الأزرق الملكي” بخرجته هذه، يتركو الإنطباع بأنه غير مُحتاج لخدمات لاعبهم، فيما تبقى من مُباريات البوندسليغا.

ويبدو بأن القرار بعدم الطعن في عقوبة متوسط الميدان، جاء من المُدرب “تيديسكو” كعقوبة لنجمه الصاعد لعدم تحكمه في أعصابه.

يُذكر بأن اللاعب السابق لـ”توتنهام” الإنجليزي، أنهى موسمه مُبكرا بعد تلقيه لبطاقة حمراء مُباشرة، خلال الجولة الماضية من الدوري الألماني.