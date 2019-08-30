شالو: “رحيل بعض اللاعبين أثر على مردود الفريق”

الرياضة
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شالو: “رحيل بعض اللاعبين أثر على مردود الفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

برر مدرب نادي بارادو، فرانشيسكو شالو، البداية المتعثرة التي سجلها فريقه في أول مبارتين من الموسم الجديد للبطولة، برحيل ركائز الفريق.

وصرح شالو، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بداية البطولة دائما ما تكون صعبة، صحيح أننا خسرنا مبارتين أما مولودية الجزائر، واتحاد بسكرة، لكن الأهم هو مواصلة العمل لتطوير آداء الفريق باستمرا”.

وأضاف: “بارادو فقد العديد من لاعبيه في الدفاع، وسط الميدان، وخصوصا في الهجوم، برحيل هداف الفريق والبطولة”.

وتابع: “شخصيا لا أؤمن بالحظ، العمل وحده من يمنحنا النتائج، وتشكيلتنا الحالية تملك شخصية، لكنها بحاجة فقط لبعض الوقت”.

وختم فرانشيسكو شالو: “الطاقم فني، واللاعبين، واعون بظرورة مواصلة العمل لتحسين الآداء في قادم المباريات”.


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