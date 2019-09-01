شالو: “فوز مستحق لشبيبة القبائل”

إعترف مدرب نادي بارادو، فرانشيسكو شالو، بأحقية شبيبة القبائل، بالفوز الذي أحرزته على حساب فريقه، ضمن الجولة الثالثة للمحترف الأول.

وصرح فرانشيسكو شالو، لتلفزيون “النهار”، عقب هذه المواجهة: “شبيبة القبائل دخلت بشكل جيد في المباراة، وهذا ما مكنها من تحقيق فوز مستحق”.

وأضاف: “واجهنا صعوبات كبيرة في الـ25 دقيقة الأولى من المباراة، وعودتنا في المباراة جاءت متأخرة، وتزامنت مع الهدف للشبيبة”.

يذكر أن نادي بارادو، خسر بملعبه “عمر حمادي”، أمس السبت، أمام شبيبة القبائل، بنتيجة 3-0، وهي الخسارة الثانية للفريق هذا المسوم.