شالو: “لو خيروني في جنسية ثانية لاخترت الجزائر”

أبدى مدرب نادي باراردو، البرتغالي فرانشيسكو شالو، حبه الكبير لنادي بارادو، وتعلقه الشديد بالجزائر.

وصرح فرانشيسكو شالو: “أحب كثيرا نادي بارادو، ويمكنني اعتباره فريق القلب، وأستطيع تدريبه لعشرين سنة”.

كما أضاف: “أحب كثيرا الجزائر أيضا، أنا برتغالي، ولو خيروني في جنسية أخرى سأختار الجنسية الجزائرية”.

وجاءت هذه التصريحات من فرانشيسكو شالو، عقب هزيمة فريقه في خرجته الأخيرة أمام مضيفه وفاق سطيف بثلاثية كاملة.