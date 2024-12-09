شال: “بالنسبة لي مولودية وهران هو أولمبيك مارسيليا الجزائر”

أثنى مدرب مولودية وهران، إريك شال، على أنصار الحمراوة، حيث شبه الفريق وأنصاره بالنادي الفرنسي العريق أولمبيك مارسيليا.

وصرّح إريك شال، عقب فوزهم أمس الأحد، بهدف دون رد، على حساب اتحاد بسكرة: “أنا جد فخور بتدريب هذا النادي، وفخور بأنصاره”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “بالنسبة لي اعتبر أن فريق مولودية وهران هو أولمبيك مارسيليا الجزائر، وأحب كثيرا أنصاره”.

وتابع إريك شال: “أنصار فريقنا جد متطلبين، وهذا أمر طبيعي كونهم يعرفون كرة القدم، وهناك لاعبين كبار هنا، ما يجعل الأمر طبيعي”.