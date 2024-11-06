شال: “علينا أن نكون في أتم جاهزيتنا لمواجهة وفاق سطيف

أكد مدرب فريق مولودية وهران، ايريك شال، على ضرورة التحضير الجيد لمباراتهم المقبلة أمام وفاق سطيف، بالنظر لقوة هذا الأخير.

وصرّح شال، بخصوص هذه المباراة التي تنتظر فريقه: “فريق وفاق سطيف، يملك مجموعة جيد من اللاعبين، ويشبه شباب قسنطينة”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا، كون وفاق سطيف يملك طريقة لعب جيدة، وسيواجهنا بطموح”.

يذكر أن فريق مولودية وهران، سيستقبل وفاق سطيف، يوم غدٍ الخميس، بملعب “ميلود هدفي”، برسم الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.