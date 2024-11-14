شال: “في البطولة الجزائرية لا توجد أندية صغيرة وتنتظرنا مباراة كبيرة أمام أقبو”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب مولودية وهران، اريك شال، بصعوبة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمضيفهم أولمبيك أقبو، لحساب البطولة المحترفة.
وصرح اريك شال، في هذا الخصوص: “تحضيراتنا لمباراة أولمبيك أقبو، تجري بصفة عادية مثل المباريات السابقة”.
كما أضاف مدرب الحمراوة: “قمنا بمعاينة منافسنا المقبل، كما قمنا أيضا باعادة معاينة آدائنا في المباراة الأخيرة”.
وأردف: “أيقنت حاليا أنه في البطولة الجزائرية لا توجد أندية صغيرة، كل الأندية بامكانها الفوز على منافسيها”.
وتابع ايريك شال: “أقبو فريق جد جيدا، تنتظرنا مباراة كبيرة ضدهم، لذا علينا ان نكون في أتم جاهزيتنا للخروج بنتيجة ايجابية”.
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