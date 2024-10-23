شال: “نسعى لإعادة سيناريو شبيبة القبائل في المباراة القادمة”

أكد مدرب مولودية وهران إيريك شال استعداد لاعبيه للفوز امام نادي بارادو خلال الجولة القادمة. وإعادة سيناريو الفوز أمام شبيبة القبائل.

وقال إيريك شال في تصريح له اليوم الأربعاء على هامش الحصة التدريبية: “يجب التفكير والتركيز جيدا على الفوز أمام نادي بارادو، لعبنا في المباراة السابقة أمام فريق شبيبة القبائل الذي يملك لاعبين يإمكانيات فنية كبيرة، ويجب التأكيد في مواجهة بارادو”.

كما أضاف شال: ” لدي 15 يوماً فقط في الجزائر، لهذا أركز في حديثي كثيرا مع اللاعبين على اللعب بشكل عام والاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر”.

وختم مدرب مولودية وهران: “مواجهة بارادو ستشهد عودة عدد من اللاعبين الذي يصنعون أجواء رائعة ومنافسة قوية على المناصب”.

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