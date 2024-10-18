شال: “نطمح لتحقيق الفوز أمام شبيبة القبائل”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب مولودية وهران، ايريك شال، أهداف فريقه من مباراتهم المقبلة أمام الضيف شبيبة القبائل، برسم الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.
وصرح إريك شال، في هذا الخصوص: “نطمح لتحقيق الفوز في مباراتنا المقبلة امام الضيف شبيبة القبائل”.
كما أضاف: “حضرنا كما ينبغي لمواجهة منافسنا المقبل الذي يملك امكانيات جيدة، والذي سجل تعثر في مباراته الأخيرة”.
وتابع اريك شال: “سنركز على امكانياتنا، ومحاولة تطبيق العمل الذي قمنا به في الحصص التدريبية الأخيرة، لبلوغ هدفنا في تحقيق الفوز”.
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