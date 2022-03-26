شام الذهبي تدخل القفص الذهبي ووالدتها تودعها بالدموع

احتفلت شام الذهبي، إبنة النجمة السورية أصالة نصري، بحفل زفافها أمس الجمعة، على رجل الأعمال أحمد هلال، بحضور كوكبة من النجوم العرب.

وبكت النجمة أصالة متأثرة بحفل زفاف إبنتها شام الذهبي، والذى أقيم مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت الفنانة أصالة في صور الحفل وهي تبكي متأثرة بزفاف إبنتها.

وحضر حفل الزفاف، النجوم منى زكي ورامي صبري وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، والنجمة اللبنانية إليسا، والإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من الفيديوهات للعرس، أثناء تأدية الأغاني، وكذا رقص العروسين والنجوم، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأهدت الفنانة أصالة إبنتها شام، أغنية راجعين يا هوى لفيروز، بمصاحبة النجمة اللبنانية إليسا.

كما بدأت أصالة الحفل بكلمة مؤثرة عن زوج إبنتها أحمد هلال قائلة: “قابلت طفل عمره 9 سنوات وقال لي إنه يحبني ويسمع جميع الأغاني التي أقدمها وأخذنا صورة معًا.. وها نحن الآن جمعنا القدر ليكون زوج إبنتي”.

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