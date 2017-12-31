«شانبيط» يذبح ابن عمه ثم ينتحر بتناول «الرهج»!

الأول فارق الحياة على الفور داخل سيارته والثاني بمستشفى تيارت

القاتل والمقتول يحملان نفس الاسم واللقب وأنباء عن خلاف بينهما حول الميراث

اهتزت بلدية زمالة الأمير عبد القادر الواقعة بإقليم ولاية تيارت، مساء أول أمس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها كهل، نفذها شخص آخر من نفس العائلة. وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الجريمة وقعت على مستوى منطقة «البعاير»، مباشرة بعد صلاة المغرب يوم الجمعة، حيث أقدم الجاني المدعو «ح.ر» البالغ من العمر 49 سنة، وهو حارس بلدي سابق، على مباغتة ابن عمه الذي يحمل معه نفس الاسم واللقب، وعمره 57 سنة، وراح يوجه له عدة طعنات قاتلة.

وحسب المصادر التي روت تفاصيل الجريمة لـ«النهار»، فإن الجريمة وقعت على متن سيارة من نوع «بيجو 305» ملك للضحية، حيث كان على متنها عندما فاجأه ابن عمه القاتل، وشرع في توجيه طعنات على مستوى أنحاء عديدة من الجسم ثم على مستوى الرقبة، وبعد ذلك لاذ الجاني بالفرار نحو منزله، قبل أن يتم العثور عليه في وقت لاحق مغشيا عليه، بعد انتشار خبر الجريمة، ليتم نقله إلى مقر العيادة متعددة الخدمات بالزمالة، ليتم اكتشاف أن الجاني قد تناول كميات كبيرة من السموم، بعدها تقرر نقله إلى مستشفى تيارت لتتضح خطورة حالته، خصوصا أنه تناول أدوية ومبيدات سامة تستعمل لإبادة الحشرات معروفة محليا باسم مادة «الرهج».

وقد فارق الجاني الحياة داخل مستشفى تيارت رغم محاولات إنقاذه، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني، لكشف ملابسات وأسباب الجريمة، في وقت تحدثت مصادر من محيط عائلتي القاتل والمقتول، أن خلافا حول الميراث كان وراء الجريمة.