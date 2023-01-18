شان الجزائر.. التشديد على حظر التدخين ومنع الأطفال من دخول المقصورات الخاصة للملاعب

اجتمع اليوم الأربعاء ممثلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم باللجنة المحلية لتنظيم شان الجزائر.

وتقرر على إثر هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة التزام الجمهور والصحفيين المعتمدين لتغطية البطولة بقرار حظر التدخين.

ومنعه منعا باتا داخل الملاعب المعنية بالمنافسة القارية بما في ذلك الأماكن غير المغطاة.

كما تقرر أيضا منع دخول الأطفال أقل من 12 سنة إلى الفضاءات والمقصورات الخاصة بالشخصيات المهمة حتى في حال مرافقتهم لأوليائهم أو لأشخاص بالغين.