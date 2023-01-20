شان الجزائر.. التعادل السلبي يحسم مواجهة موريتانيا وأنغولا

حسم أمسية اليوم الجمعة التعادل السلبي مواجهة مُنتخب موريتانيا أمام نظيره الأنغولي.

وذلك في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

ويُعتبر المنتخب الموريتاني المُستفيد الأكبر من نتيجة موقعة ملعب ميلود هدفي بوهران.

حيث ستلعب موريتانيا أمام مالي التي تملك نقطة واحدة أيضا في الجولة الثالثة.

بينما سيكون منتخب أنغولا الذي يملك نقطتين مُعفى في الجولة الثالثة باعتبار أن هاته المجموعة تضم 3 منتخبات فقط.

وسينتظر المُنتخب الأنغولي نتيجة مواجهة مالي أمام موريتانيا لمعرفة مصيره من التأهل.