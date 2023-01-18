شان الجزائر.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الكونغو أمام كوت ديفوار

حسم أمسية اليوم التعادل السلبي مواجهة مُنتخب الكونغو الديمقراطية أمام كوت ديفوار في منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وجرت المواجهة بملعب 19 ماي 1956 بعنابة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات.

وعرفت هاته المواجهة طرد لاعب مُنتخب كوت ديفوار، محمد زونغرانا، في الدقيقة الـ87 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وبعد هذا التعادل وصل المُنتخب الإيفواري للنقطة الأولى بينما أصبح لدى الكونغو الديمقراطية نقطتين.

وذلك في انتظار المواجهة الثانية لذات المجموعة من الجولة الثانية والتي ستجمع السنغال بأوغندا.