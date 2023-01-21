شان الجزائر.. الخضر ضد الموزمبيق وليبيا تواجه إثيوبيا

تلعب اليوم السبت، الجولة الثالثة والأخيرة، لدور المجموعات الخاصة بالمجموعة الأولى لمنافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وذلك بإجراء مقابلة المنتخب الوطني المحلي، متصدر المجموعة من 6 نقاط، ضد نظيره الموزمبيقي ثان المجموعة برصيد 4 نقاط.

وستلعب المواجهة بملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة الـ20.00 مساءً.

كما سيواجه المنتخب الليبي، والذي ودع المنافسة، بخسارتين متتاليتين، خصمه المنتخب الإثيوبي، ثالث المجموعة بنقطة واحدة.

وستلعب المواجهة بملعب ميلود هدفي بوهران على الساعة 20.00 مساءً.