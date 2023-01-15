شان الجزائر.. السودان تفوز على البساط بسبب غياب المغرب

حقق مُنتخب السودان أمسية اليوم الأحد الفوز على البساط في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وجاء فوز المُنتخب السوداني بثلاثية دون رد مثلما ينص عليه القانون بعد انسحاب مُنتخب المغرب ورفضه السفر للمُشاركة في “الشان”.

وحضر المنتخب السوداني لملعب الشهيد حملاوي رفقة طاقم التحكيم لتطبيق الاجراءات القانونية قبل أن يُعلن الحكم صافرة نهاية اللقاء.

وتندرج هاته المواجهة ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.