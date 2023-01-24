شان الجزائر.. برنامج مباريات اليوم

تتواصل اليوم الثلاثاء، فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، بإجراء مواجهات الجولة الثالثة، للمجموعتين الرابعة والخامسة.

ولحساب المجموعة الرابعة، سيواجه المنتخب الموريتاني، نظيره المالي بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وفي المجموعة الخامسة، سيواجه المنتخب النيجري نظيره الكاميروني، بداية من الساعة 20.00 مساءً، بملعب ميلود هدفي.