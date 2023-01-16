شان الجزائر.. تعرف على برنامج اليوم الرابع للمنافسة

تستمر اليوم الإثنين، فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، بإجراء مواجهات الجولة الأولى للمجموعتين، الرابعة والخامسة.

وفي المجموعة الرابعة سيتواجه المنتخب المالي ضد أنغولا بداية من الساعة 17.00 مساءً، بملعب ميلود هدفي.

فيما سيكون المنتخب الموريتاني معفى من هذه الجولة بسبب وجود 3 منتخبات في المجموعة.

وفي المجموعة الخامسة، سيواجه المنتخب الكاميروني نظيره المنتخب الكونغولي على الساعة 20.00 مساء بملعب ميلود هدفي.

كما سيكون المنتخب النيجري معفى من هذه الجولة.