شان الجزائر.. تعرف على برنامج لقاءات اليوم الثاني

تُلعب اليوم السبت، مواجهات الجولة الأولى للمجموعتين الأولى والثانية، بإجراء مباريات واعدة، برسم كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي تحتضنها الجزائر.

ولحساب المجموعة الأولى، سيواجه المنتخب الإثيوبي نظيره الموزمبيقي، بداية من الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي، بملعب نيلسون مانديلا.

في ذات المجموعة، التي يتصدرها المنتخب الوطني مؤقتا، بعد الفوز أمس الجمعة ضد ليبيا بهدف لصفر.

وفي المجموعة الثانية، سيتواجه المنتخبان، الكونغو الديمقراطية و أوغندا بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي على ملعب 19 ماي بعنابة.

كما سيتواجه المنتخبان الإيفواري والسنغالي على الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، بملعب 19 ماي بعنابة.