شان الجزائر.. تعرف على برنامج مباريات اليوم الثالث 

يحتضن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة أول مباراة له في كأس إفريقيا للمحليين بين منتخب مدغشقر و نظيره منتخب غانا.

و تدخل المباراة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

كما ستنشط المباراة وسط أهداف متباينة بين المنتخبين، و فارق كبير في الإمكانيات بحكم ان المنتخب الغاني يملك تشكيلة غنية عن التعريف ما يرشّحه للفوز بالمباراة على الورق.

ومن المنتظر، آن يفوز منتخب السودان على البساط أمام منتخب المغرب بعد انسحاب المنتخب الأخير من المنافسة.

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