شان الجزائر.. ثلاثي الخضر في التشكيلة المثالية لدور المجموعات

نشر أمسية اليوم الخميس الحساب الرسمي لمُنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر التشكيلة المثالية لدور المجموعات.

وعرفت التشكيلة المثالية التي نُشرت على الحساب الرسمي للشان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تواجد 3 لاعبين من المُنتخب الوطني.

ويتعلق الأمر بالحارس، ألكسيس قندوز، المُدافع المحوري، شعيب كداد، ووسط الميدان الدفاعي، حسام الدين ميرازيق.

وجاء اختيار هذا الثلاثي نظير تألقه وقيادته كتيبة، مجيد بوقرة، لبلوغ الدور ربع النهائي للشان.