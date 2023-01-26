شان الجزائر.. حارس المُنتخب المحلي الأفضل في دور المجموعات

نال حارس المُنتخب الوطني للاعبين المحليين، ألكسيس قندوز، الاعتراف، من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وذلك بعد تألقه في دور مجموعات منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وتم اختيار، قندوز، كأفضل حارس في دور المجموعات من طرف “الكاف” بعد مُحافظته على شباكه نظيفة في 3 مباريات.

حيث غرد “الكاف”:”3 مباريات = شباك نظيفة.. ألكسيس قندوز حارس الجزائر استحق لقب الأفضل في دور المجموعات بعد مستواه الرائع”.