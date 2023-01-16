شان الجزائر.. مالي تُحقق “الريمونتادا” وتخطف تعادلا مثيرا أمام أنغولا

شهدت أمسية اليوم الإثنين منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر مباراة مجنونة بين مالي وأنغولا.

حيث انتهت المواجهة التي جرت بملعب ميلود هدفي بولاية وهران بالتعادل الايجابي بثلاثية في كل شبكة.

وتندرج هاته المواجهة ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور مجموعات “الشان”.

وتجمع المواجهة الثانية من هاته المجموعة منتخب الكاميرون بمنتخب الكونغو الديمقراطية بذات الملعب بداية من الساعة الـ20:00.