شان الجزائر.. مواجهات الجولة الـ 3 للمجموعة الثالثة
بقلم فيصل زيان بوزيان
تلعب اليوم الإثنين، مواجهات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة برسم فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقامة فعالياتها بالجزائر.
ومن المرتقب، أن يواجه المنتخب السوداني، ثالث المجموعة برصيد 3 نقاط نظيره متصدر المجموعة المنتخب الملغاشي، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، على الساعة 20.00.
كما يعتبر المنتخب الغاني، فائزاً على البساط، بثلاثية نظيفة ضد المنتخب المغربي المنسحب من المنافسة.
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