شان الجزائر.. مواجهات الجولة الـ 3 للمجموعة الثالثة

تلعب اليوم الإثنين، مواجهات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة برسم فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقامة فعالياتها بالجزائر.

ومن المرتقب، أن يواجه المنتخب السوداني، ثالث المجموعة برصيد 3 نقاط نظيره متصدر المجموعة المنتخب الملغاشي، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، على الساعة 20.00.

كما يعتبر المنتخب الغاني، فائزاً على البساط، بثلاثية نظيفة ضد المنتخب المغربي المنسحب من المنافسة.