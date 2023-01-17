شان الجزائر.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الخضر وإثيوبيا

انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الإثيوبي بالتعادل السلبي.

وتُلعب المواجهة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا كثيرة من الخضر الذين عجزوا عن التسجيل أمام استماتة المنتخب الإثيوبي.

وتُجرى منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وتمتد إلى غاية الرابع من فيفري المقبل.