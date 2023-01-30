شان الجزائر.. هذه هي نقاط نقل المناصرين لملعب نيلسون مانديلا غدا الثلاثاء

كشفت مصالح ولاية الجزائر اليوم الإثنين تفاصيل عملية نقل المُناصرين لملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وذلك لحضور مواجهة السنغال أمام مدغشقر المُقررة غدا الثلاثاء بداية من الساعة الـ20:00.

والتي سيسبقها البث المباشر لمباراة المنتخب الوطني المحلي ضد النيجر، عبر الشاشات العملاقة للملعب، بداية من الـ17:00.

وستنطلق عملية نقل الأنصار على الساعة الـ14:00 من نقاط التجميع المذكورة على أن يتم ارجاعهم لذات النقاط عقب مواجهة السنغال-مدغشقر.

كما طالبت المصالح المعنية من الأنصار الذين لا يحوزون على تذاكر عدم القدوم لنقاط التجميع المذكورة.

نقاط التجميع: