شان الجزائر.. الكاميرون تُدشن مشوارها بالفوز أمام الكونغو

افتتح المنتخب الكاميروني سهرة اليوم الإثنين مشواره في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر بطريقة رائعة.

حيث استطاع المنتخب الكاميروني تحقيق الفوز أمام الكونغو برازافيل بنتيجة هدف يتيم دون رد.

واحتضن ملعب ميلود هدفي بوهران اللقاء الذي يندرج ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

وسجل الهدف الوحيد للأسود غير المروضة اللاعب، جيروم نغوم، في الدقيقة الـ63.