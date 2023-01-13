شان 2022: برنامج ثقافي ثري عبر هذه المدن 

كشفت وزارة الثقافة والفنون عن برنامج فني ثري لمرافقة النسخة السابعة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين شان 2022.

وحسب بيان الوزارة يحيى الجزائر برنامج فني ثري لعروض حية ومعارض وجولات إرشادية في معالم من التراث الثقافي الجزائري بالمناسبة. ويشمل أساسا المدن التي تستضيف المنافسات والمشاركين، أي وهران وعنابة وقسنطينة والجزائر العاصمة بالتعاون مع المديريات المحلية والمؤسسات الثقافية للولايات وكذا المتاحف.

ووفقا لذات البيان عنابة تستضيف ضيوف الجزائر بإبرازها عمقها التاريخي وذوقها مع الجولات الارشادية لمتحف هيبون ونشاطات بجوار بازيليكا القديس أوغسطينوس. والصناعة التقليدية للمنطقة. بالإضافة الى أيام المسارح الجهوية التي يستضيفها مسرح عز الدين مجوبي، من 8 الى 31 جانفي وكذا عديد العروض السينمائية والنشاطات الأدبية.

بينما مدينة قسنطينة فتح لفائدة الوفود أبواب المسرح الجهوي محمد طاهر فرقاني المصنف في التراث الوطني ومتحف قصر أحمد باي الذين يقترحان العديد من المعارض ذات صلة بالتراث، بينما برمجت العديد من العروض والتمثيليات المسرحية بالمسرح الجهوي لقسنطينة.

في حين ستشهد مدينة وهران التي تعودت على التظاهرات الرياضية الكبرى استلهمت من برنامجا الثري المرافق للألعاب المتوسطية جوان 2022 لهاته المنافسة القارية، مع أيام المسرح الافريقي بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة، معارض حول فن الرسم للقارة وحول فترة ما قبل التاريخ في الجزائر، دورات سنيمائية موضوعاتية وكذا لقاءات أدبية.

وينتظر أن تستغل وهران مسالكها السياحية المعدة بجوار حي سيد الهواري، أبواب وحصون المدينة ومعالم من العهد العثماني.