شان 2022.. تنظيم يوم مفتوح للحكام بملعب 5 جويلية

أعلنت لجنة تنظيم منافسة الشان عن تنظيم يوم مفتوح للحكام و الحكام المساعدين الذين يقومون بإدارة مباريات كأس إفريقيا للمحليين.

و حدّدت لجنة تنظيم الشان في بيان لها اليوم موعد الخميس 26 جانفي 2023 بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما جدّدت بالتذكير باليوم المفتوح، التي أعلنت عنه لجنة التنظيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل يومين.

كما دعت لجنة التنظيم وسائل الإعلام لحضور الفعالية التي سيستفيد منها الجميع، خاصة الأمور التي تتعلّق بالقرارات التحكيمية.

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