شان الجزائر.. مدغشقر يفوز على موزمبيق بثلاثية كاملة

تمكنّ منتخب مدغشقر من الفوز بثلاثية مقابل واحد أمام موزمبيق في ربع نهائي الشان الذي جمع بين المنتخبين. بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجّل ثلاثية منتخب مدغشقر كل من رازا فيندرانيو و رازا فيندراكوتو إلى جانب رافالو مانانتوسا، في حين سجّل هدف منتخب موزمبيق كارفاليو.

وبهذا تأهل منتخب مدغشقر رسميا الى الدور النصف النهائي بعد حسم النقاط الثلاث لصالحه.

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