“شان 2024”.. تنزانيا تستهل مشوارها بفوز ثمين على بوركينا فاسو

افتتح منتخب تنزانيا مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024،اليوم السبت، بفوز مستحق أمام منافسه بوركينا فاسو بنتيجة 2-0.

في لقاء الإفتتاح للمنافسة القارية، والذي جمع بينهما على أرضية ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة دار السلام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

دخل المنتخب التنزاني المواجهة بعزيمة قوية أمام جماهيره، ونجح في فرض أفضليته خلال أغلب فترات اللقاء.

ليُتوج مجهوده بهدف أول جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3)، عن طريق اللاعب أبدول حمصي سليمان من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض، ضغطهم الهجومي، ليتمكن اللاعب، محمد حسيني محمد، من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 71، مُعلنًا تقدم تنزانيا بثنائية نظيفة، وهي النتيجة التي صمدت حتى صافرة النهاية.

وبفضل هذا الانتصار، تصدّر منتخب تنزانيا ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بينما تذيل منتخب بوركينا فاسو الترتيب بلا رصيد.

وتضم هذه المجموعة أيضًا كلًا من مدغشقر، جمهورية إفريقيا الوسطى، وموريتانيا، ما يجعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها في قادم الجولات.