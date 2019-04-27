شاهدا عيان من البليدة يرويان لحظة احتراق مخزن البلاستيك

سرد شاهدا عيان من حي بن رمضان، بلدية الشبلي، ولاية البليدة، اليوم السبت، لحظة احتراق مخزن البلاستيك.

وروى أحد الشهود العيان، المدعو حسان عمروش، لـ “النهار” قائلا “في حدود منتصف الليل من ليلة الجمعة الى السبت، سمعنا دويا قويا، أيقظنا مفجوعين.

وأضاف “ظنننا في الأول أنه دوي انفجار، وبعد خروجنا الشارع، شاهدنا ألسنة النار تلتهم مخزن البلاستيك”.

وألقى الللوم المتحدث، على صاحب المخزن الذي لم يحترم معايير السلامة، مشيرا أنه المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المخزن الى حريق، في غضون عام ونصف.