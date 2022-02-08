شاهدوا… بوتين يهين ماكرون في روسيا

تداولت وسائل إعلام دولية، منذ أمس الإثنين، فيديوهات، تظهر الطريقة التي استقبل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون والتي وصفها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمهينة.

وقد وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الاثنين. لبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى عكس البروتوكولات المعتمدة دوليا والتي تقضي بأن يكون الرئيس في استقبال نظيره. لم يستقبل بوتين نظيره الفرنسي بل أعضاء من الكرملين والسفير الفرنسي بروسيا.

وخلال المحادثات التي دامت لساعات متواصلة، جلس الرئيسان على طرفي طاولة هائلة الحجم، سببت موجة من التعليقات على الشبكات الاجتماعية. اعتبرها معظمهم إهانة، فيما أطلق عليها آخرون تسمية طاولة التباعد والتي خصصها الرئيس الروسي لتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، نظم الرئيسان بعد اللقاء ندوة صحفية للإفصاح عن مخرجات اللقاء الذي جمعهما. وبمجرد انتهاءها، غادر القاعة دون انتظار ماكرون.