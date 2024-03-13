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قناة النهار

شاهدوا ماذا وجدوا.. صدموه بالسيارة و رماوه في محطة المسافرين

بقلم قناة النهار
شاهدوا ماذا وجدوا.. صدموه بالسيارة و رماوه في محطة المسافرين
برامح النهار في رمضان
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رابط دائم : https://nhar.tv/Ji6Bc
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