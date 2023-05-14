قناة النهار شاهدوا… محاولة تهريب مليون و200 ألف أورو بمطاري وهران وهواري بومدين بقلم قناة النهار نشر في 14 ماي 2023 - 18:25 الجزائر شارك غرِّد أرسل 152 0 رابط دائم : https://nhar.tv/4rkjL اقرأ أيضا ندوة صحفية لوزير التربية على هامش زيارة عدد من المؤسسات و مشاريع القطاع بباتنة قناة النهار 27 أفريل "وزير الري :"الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن قناة النهار 29 أفريل قسنطينة تستعد لإحتضان كان الناشئين قناة النهار 28 أفريل مع موجة الحرّ القياسية.. مصالح الحماية المدنية تحـ_ذر قناة النهار 29 أفريل دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر قناة النهار 07 ماي "أرزقي رمان: "الخسارة سببها أخطاء عديدة وأتحمل كل المسؤولية قناة النهار 10 ماي مهلوسات على شكل حلويات موجهة للأطفال المتمدرسين .. أمن وهران يكشف تفاصيل صادمة وخطيرة قناة النهار 30 أفريل حريق منزل يخلف خسائر مادية في ساعات متأخرة من الليل بسيدي بلعباس قناة النهار 08 ماي خنشلة : حسين..تلميذ تعرض لحادث إعتداء بحمض الأسيد تسبب في فقدان بصره قناة النهار 26 أفريل طالع هابط: شاهد مفخرة الجزائر.. تكريم قراء القرآن عبد العزيز سحيم و عماد ناعوس قناة النهار 23 أفريل