شاهد.. أبو تريكة يتغزل في الجزائر بعد قرعة كأس العرب

آشاد النجم الدولي المصري السابق “محمد أبو تريكة” بالجزائر ومُنتخبها عقب وقوع الخضر في مجموعة المنتخب المصري في منافسة كأس العرب.

أبو تريكة قال لقناة “بيين سبورتس”:”أنا سعيد جدا لأننا وقعنا في مجموعة المنتخب الجزائري وستكون الفرصة مواتية لنسيان المشاكل وارجاع الود والاحترام بين البلدين”.

“أنا أُحب زيارة الجزائر كثيرا.. هم شعب ودود وأنا أُحب الجزائريين كثيرا وهو بلد المليون ونصف المليون شهيد”.

وختم:”أتمنى أن يُشارك المنتخبين بنجوم الصف الأول ويكون هناك اهتمام كبير بكأس العرب”.

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