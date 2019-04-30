عاجل

شاهد.. أبو تريكة يسلّم بونجاح جائزة هدّاف الموسم

الرياضة
  • -
  • 0
شاهد.. أبو تريكة يسلّم بونجاح جائزة هدّاف الموسم صورة من الحدث
بقلم وليد كويني

نال الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، اليوم الثلاثاء، جائزة هدّاف الدوري القطري لموسم 2018/2019.

وتسلّم لاعب “الخضر” الجائزة من طرف النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، في حقل أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن بونجاح سجل 39 هدفا هذا الموسم، وأضحى الهداف التاريخي للدوري القطري.

للإشارة فإن هذا التتويج يمنحه الإتحاد القطري لكرة القدم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com