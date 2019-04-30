شاهد.. أبو تريكة يسلّم بونجاح جائزة هدّاف الموسم

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نال الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، اليوم الثلاثاء، جائزة هدّاف الدوري القطري لموسم 2018/2019.

وتسلّم لاعب “الخضر” الجائزة من طرف النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، في حقل أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن بونجاح سجل 39 هدفا هذا الموسم، وأضحى الهداف التاريخي للدوري القطري.

للإشارة فإن هذا التتويج يمنحه الإتحاد القطري لكرة القدم.