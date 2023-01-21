قناة النهار شاهد.. أجواء رائعة يصنعها الأنصار بملعب نيلسون مانديلا بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جانفي 2023 - 19:36 شارك غرِّد أرسل 54 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/34thf اقرأ أيضا المناصر التونسي "رضا الفيل" حاضر في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 21 جانفي محمد الماحي: كاين ناس عندهم المليون ما يلحقوش ربع واش ندير.. وحبطت النيفو باش الناس تفهمني قناة النهار 05 جانفي مجيد بوقرة: نستطيع تنظيم كأس أمم إفريقيا بكل أريحية ونتمنى الفوز بشرف تنظيمها قناة النهار 07 جانفي النهار Breakfast ... فطور الصباح الصحي مع الشاف فريد قناة النهار 11 جانفي أمن: الدرك الوطني يضع آخر الروتوشات والتحضيرات الخاصة بتأمين الشان قناة النهار 11 جانفي عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يمتلك 50 غرفة مجهزة لضمان أريحة الزائر قناة النهار 14 جانفي "الأستاذة ريحانة المغـ.ـدورة تُطمئن وزير التربية والجزائريين على صحتها.."الحمد لله راني بخير قناة النهار 12 جانفي رصد مباشر لأحوال الطقس قسنطينة تكتسي الحلة البيضاء قناة النهار 19 جانفي وزير الفلاحة يكشف معلومات وأرقام حصرية حول قطاعه.. ترقّبوها سهرة الإثنين قناة النهار 07 جانفي الشيخ النوي: الرئيس عبد المجيد تبون يدشن ملعب "نيلسون مانديلا" بكلمته الشهيرة "تحيا الجزائر" قناة النهار 12 جانفي