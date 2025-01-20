شاهد أحدث ظهور للنجم صالح أوقروت

إلتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بمجموعة من الفنانين، على هامش إشرافه على إفتتاح الجلسات الوطنية للسينما بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وبعد مراسم إفتتاج الجلسات الوطنية للسينما، إلتقى رئيس الجمهورية بمجموعة من الفنانين الجزائريين، وجمعه معهم حديث مُطول.

ومن بين الفنانين الحاضرين، نجم الكوميديا، صالح أوقروت، والذي حضر الجلسات، وإلتقى رئيس الجمهورية، بالرغم من معاناته من المرض.

هذا وكان الفنان المحبوب صالح أوقروت، قد أصيب بورم في الدماغ، قبل سنوات، ويواصل حاليا رحلة علاجه من المرض.