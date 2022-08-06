شاهد.. أسد يتجول في الشارع وسط ذهول المارة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر من خلاله أسد يتجول في أحد الشوارع وسط ذهول المارة واكتظاظ السيارات.

وظهر في الفيديو والذي إلتقطه أحد الأشخاص الذي كان يستقل سيارة، الأسد وهو يتجول بكل حرية في الشارع. وتم تسجيل هذه الحادثة في مدينة الموصل بالعراق.

وأبدى صاحب التسجيل الدهشة والامتعاض من ترك حيوانات مفترسة تتجول طليقة بين مناطق يقطنها البشر مما يعرض حياتهم للخطر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو والذي انتشر بقوة، بردود غاضبة وأخرى ساخرة.

ووصف بعض المدونين ترك الأسد يجوب مناطق مأهولة بالسكان على أنة استهتار بالأرواح واستخفاف بالعقاب الذي قد يطال مربي تلك الحيوانات.

https://www.facebook.com/watch/?v=536728791473083&t=0