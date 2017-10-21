شاهد.. أغرب جائزة يحصل عليها لاعب في زيمبابوي

حصل اللاعب “تيتامبا شافا” على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر مع ناديه كابس يونايتد، بطل زيمبابوي وتسلم الجائزة من إدارة فريقه.

إلى هنا الأمر عادي جدا، أما الغريب حقا، نوع الجائزة التي حصل عليها اللاعب من قِبل الإدارة وتمثلت في طبق غسيل يحتوي على مجموعة من مواد النظافة والغسيل والتجميل.

وأثارت صور اللاعب الذي التقط صورا رفقة جائزته، استغراب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لم يفهموا سبب إهداء أفضل لاعب في الفريق جائزة من هذا النوع.

لتؤكد أدغال القارة السمراء، أنها مصدر للغرائب والعجائب