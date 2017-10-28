شيدت عدة ملاعب عبر بقاع العالم، في مناطق وطرق غريبة، ولكن رغم غرابتها إلا أن ذلك لم يسلبها جمالها .

اخترنا من بين عشرات الملاعب، ملعبين أبهرا الأعين عبر العالم نظرا لخلابة المناظر المحيطة بهما ويتعلق الأمر:

ملعب هينينغسفر إدرتسلاغ

واحد من أجمل الملاعب في العالم، نظرا لموقعه، يتواجد وسط جزيرة سخرية تحيط بها مناظر خلابة، يطل على البحر والجبل.

شيد هذا الملعب هينينغسفر إدرتسلاغ، قرية صغيرة تقع على جزيرتين قبالة لوفوتن والنرويج

هذا الملعب لكرة القدم، يحتوي على أرضية ولكنه ليس له مدرجات على اعتبار انه مبني وسط الصخور.

ملعب الغولف العائم.. كور دالين

هذا الملعب يتواجد وسط في منتجع “كور دالين” في ولاية ايداهو بالولايات المتحدة الامريكية

ويتميز هذا الملعب بتواجده وسط جزيرة اصطناعية متحركة ويحتوي على 18 حفرة

كما يتم تحريك الملعب يوميا من أجل تغيير مسافات الحفر التي تسقط فيها كرات الغولف