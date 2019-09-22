شاهد.. أمل بوشوشة تبكي بحرقة على الجزائر لهذا السبب

أجهشت الفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، بالبكاء، عند تحدثها على الجزائر، في لقاء إعلامي لها، على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، بمصر.

وسألت مذيعة قناة “أورو نيوز”، أمل بوشوشة، عن الأحداث الأخيرة التي تعرفها الجزائر، وكيف تراها، خصوصا وأنها غير مقيمة بالبلد.

وأجابت النجمة الجزائرية بتأثر كبير على سؤال المذيعة، وأكدت أنها جد فخورة ببلدها، والمعروف تاريخيا بشجاعته وبسالته، فهو بلد عظيم، بلد الثورة وبلد الأبطال -تقول أمل بوشوشة-.

وعن الحراك الجزائري، قالت بوشوشة: “ماذا عساي أن أقول في هذا الشأن، أي شيئ يقال لا يمكن أن يقارن بشجاعة الجزائريين وثقتهم بالتغيير، وبحبه لبلادهم”.

وأجهشت أمل بوشوشة بالبكاء قائلة: “أنا عندي ضعف على الجزائر، لما يسألوني عنها، لا أتمالك نفسي”.

للتذكير، تألقت النجمة الجزائرية مؤخرا من خلال مسلسل دولار، والذي يعرض على المنصة الإعلامية “ناتفليكس”، وعرف نجاحا كبيرا.

وعن “دولار”، قالت أمل بوشوشة بثقة: “دولار هو من أحب المسلسلات على قلبي، وهو عمل كبير، تعبنا فيه كثيرا، ولكن النتيجة أحسسنا بها في أول عرض للمسلسل”.