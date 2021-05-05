شاهد.. أمل بوشوشة تنشر صورها بالحجاب

شاركت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، صوراً لها من مسلسل “على صفيح ساخن” وهي ترتدي الحجاب، على صفحتها بانستغرام.

وشوقت الممثلة متابعيها للحلقات القادمة من المسلسل وكتبت: “حب، ضعف، انكسار، عناد، ثم إنتقام وطمع بحياة أفضل، إلى أين ستصل هند؟!”.

وأضافت الفنانة: “مفاجأت جديدة في الحلقة 23 من على صفيح ساخن”.

و تلعب أمل دور العاشقة المتأمّلة، الزوجة المخدوعة بخيانة طليقها والمرأة الطموحة الحالمة بتطوير إمكانيّاتها بشتى الوسائل.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة عائلة الحجّار التي لم تتوقع العودة إلى دمشق ثانية بعد إخفاقهم بالهجرة إلى ألمانيا.

لتنشب خلافات بين أفراد العائلة، الذين يواجهون تصفية حسابات قديمة، والعديد من المشاكل المعلقة.